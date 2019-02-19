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Altın ve dolar fiyatları ne kadar? (Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL oldu?)

Altın ve dolar fiyatları düşüş ve yükselişine göre internet üzerinden sıklıkla takip edilen konular arasında yer alıyor. Yatırımcının merakla beklediği 19 Şubat tarihli gram ve çeyrek altın fiyatları belli oldu. Aynı zamanda dolar fiyatlarındaki piyasa durumu netleşti. Alınan bilgilere göre Altının gram fiyatı 225,8 lira seviyesindeyken 5,2920 seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar? Dolar fiyatları bugün kaç tl?

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Altın fiyatları ve dolar kuru fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Hafta başından gram altın ve dolar fiyatları açıklandı. 19 Şubat Salı günü Kapalıçarşı`da çeyrek altın 369 lira, Cumhuriyet altını 1.510 liradan satılıyor. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,2920 seviyesinden alıcı buluyor. İşte çeyrek altın fiyatı ve dolar fiyatları…

BUGÜN ALTIN VE DOLAR FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

Gram altın 226 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 225,8 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 369 lira, Cumhuriyet altını 1.510 liradan satılıyor. Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş  eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7  primle 228 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.55  itibarıyla  önceki kapanışa göre yüzde 0,96 düşüşle 225,8 liradan alıcı buluyor.  Kapalıçarşı'da çeyrek altın 369 lira, Cumhuriyet altını 1.510 liradan satılıyor.   

Altının ons fiyatı dün 1.336,80 dolar ile Nisan 2018'den bu yana en  yüksek seviyesini görmesinin ardından bugüne Asya piyasalarında düşüşle başladı.  Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 1.323,4  dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin arasındaki ticaret  müzakerelerine yönelik iyimserliğin küresel piyasalardaki risk iştahının  artmasına neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en fazla altın tüketen ülkesi Çin’in ekonomisine olumlu  katkı sağlayan bu gelişme, altın fiyatlarını olumlu yönde etkiledi. Dün dolar  endeksinin baskı altında kaldığını, altın fiyatlarının ise değer kazandığını  gördük. Dolar endeksi baskı altında kalmaya devam edebilir. Ons altında  yükselişlerin devamı için 1.331 dolar kritik direnç seviyesidir. Altının ons  fiyatı 1.331 doları yukarı yönlü kıramazsa 1.220 dolara kadar gerileyebilir."

Yurt içinde dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının  gram altında yükselişlere neden olduğunu vurgulayan Memiş, altının gram fiyatında  yükselişlerini sürebilmesi için 227 liranın üzerinde kapanışlar olması  gerektiğini söyledi.

 

Dolar bugün kaç lira?

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 5,3070 seviyesinden alıcı buluyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden ve 5,3175'e kadar çıkan dolar/TL,  günü önceki kapanışa göre 0,64 artışla 5,3050'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla  önceki kapanışın hemen üzerinde, 5,3070'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda  euro/TL yüzde 0,10 değer kaybıyla 5,9980'den, sterlin/TL de yüzde 0,18 azalışla  6,8470'ten işlem görüyor.

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit  Coeure'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinin (TLTRO) muhtemel olduğunu  kaydetmesiyle 1,1234 ile son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen euro/dolar  paritesi, dün kayıplarını telafi etti ve 1,1275-1,1350 bandında dengelendi. Dolar  endeksi ise şu dakikalarda yatay seyirle 96,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis  De Guindos ve ECB Başekonomisti Peter Praet'in açıklamalarının kurların yönü  üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Brexit konusundaki gelişmeler ve ABD ile Çinli yetkililer arasında  devam eden ticaret müzakerelerinin de takip edileceğine değinen analistler, yurt  içinde ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P)  açıklamalarının gündemi meşgul edeceğini söyledi.

S&P ekonomistlerinin, bugün düzenlenecek interaktif webcast'te  Türkiye'nin kredi notu, görünümü ve bankacılık sektörüne ilişkin açıklamalarda  bulunması bekleniyor. S&P, geçen haftanın son işlem gününde Türkiye'nin kredi  notu ve görünümünü "B " ve "durağan" olarak teyit etmişti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,3250'nin direnç, 5,2550'nin  destek konumunda olduğunu dile getirdi.

 

DÜN ALTIN VE DOLAR FİYATLARI NE KADARDI?

Gram altın 225 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başlamasının ardından 225 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 369 lira, Cumhuriyet altını 1.508 liradan satılıyor.

Cuma ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde  hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 primle  224,3 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla  önceki kapanışa göre yüzde 0,31 primle 225 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da  çeyrek altın 369 lira, Cumhuriyet altını 1.508 liradan satılıyor. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,2920 seviyesinden alıcı buluyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu  dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 1.323,58 dolardan  işlem görüyor.

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,2920 seviyesinden alıcı buluyor. Geçen haftanın son işlem gününde 5,2568'e kadar gerileyen dolar/TL,  piyasalar kapandıktan sonra 5,3115'e yükselse de günü önceki kapanışa göre 0,11  değer kaybıyla 5,2711'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35  itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 5,2920'den alıcı buluyor. Aynı  dakikalarda euro/TL yüzde 0,45 değer kazancıyla 5,9850'den, sterlin/TL de yüzde  0,5 artışla 6,8280'den işlem görüyor.

Geçen cuma günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi  Benoit Coeure'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinin (TLTRO) muhtemel  olduğu ve tartışıldığını kaydetmesiyle 1,1234 ile son 3 ayın en düşük seviyesine  gerileyen euro/dolar paritesi, bugün yükselişle 1,1300'ün üzerinde dengelendi.  Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 97,06 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt ocak ayı konut satışları ve aralık ayı konut  fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise ABD ile Çin  arasında devam eden ticaret müzakerelerinin gündemin odağında bulunduğunu ifade  etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,3250'nin direnç konumunda bulunduğunu  kaydeden analistler, 5,25 ve 5,20'nin destek olarak izleneceğini dile  getirdi.

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