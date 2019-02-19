Altın ve dolar fiyatları ne kadar? (Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL oldu?)

Altın fiyatları ve dolar kuru fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Hafta başından gram altın ve dolar fiyatları açıklandı. 19 Şubat Salı günü Kapalıçarşı`da çeyrek altın 369 lira, Cumhuriyet altını 1.510 liradan satılıyor. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,2920 seviyesinden alıcı buluyor. İşte çeyrek altın fiyatı ve dolar fiyatları…

BUGÜN ALTIN VE DOLAR FİYATLARI KAÇ TL OLDU?

Gram altın 226 lira seviyelerinde



Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 225,8 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 369 lira, Cumhuriyet altını 1.510 liradan satılıyor. Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 primle 228 liradan tamamladı.



Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,96 düşüşle 225,8 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 369 lira, Cumhuriyet altını 1.510 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı dün 1.336,80 dolar ile Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugüne Asya piyasalarında düşüşle başladı. Ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 1.323,4 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin arasındaki ticaret müzakerelerine yönelik iyimserliğin küresel piyasalardaki risk iştahının artmasına neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Dünyanın en fazla altın tüketen ülkesi Çin’in ekonomisine olumlu katkı sağlayan bu gelişme, altın fiyatlarını olumlu yönde etkiledi. Dün dolar endeksinin baskı altında kaldığını, altın fiyatlarının ise değer kazandığını gördük. Dolar endeksi baskı altında kalmaya devam edebilir. Ons altında yükselişlerin devamı için 1.331 dolar kritik direnç seviyesidir. Altının ons fiyatı 1.331 doları yukarı yönlü kıramazsa 1.220 dolara kadar gerileyebilir."



Yurt içinde dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının gram altında yükselişlere neden olduğunu vurgulayan Memiş, altının gram fiyatında yükselişlerini sürebilmesi için 227 liranın üzerinde kapanışlar olması gerektiğini söyledi.

Dolar bugün kaç lira?



Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 5,3070 seviyesinden alıcı buluyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden ve 5,3175'e kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre 0,64 artışla 5,3050'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 5,3070'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,10 değer kaybıyla 5,9980'den, sterlin/TL de yüzde 0,18 azalışla 6,8470'ten işlem görüyor.



Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinin (TLTRO) muhtemel olduğunu kaydetmesiyle 1,1234 ile son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen euro/dolar paritesi, dün kayıplarını telafi etti ve 1,1275-1,1350 bandında dengelendi. Dolar endeksi ise şu dakikalarda yatay seyirle 96,9 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis De Guindos ve ECB Başekonomisti Peter Praet'in açıklamalarının kurların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.



Brexit konusundaki gelişmeler ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin de takip edileceğine değinen analistler, yurt içinde ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) açıklamalarının gündemi meşgul edeceğini söyledi.



S&P ekonomistlerinin, bugün düzenlenecek interaktif webcast'te Türkiye'nin kredi notu, görünümü ve bankacılık sektörüne ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor. S&P, geçen haftanın son işlem gününde Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü "B " ve "durağan" olarak teyit etmişti.



Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,3250'nin direnç, 5,2550'nin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

DÜN ALTIN VE DOLAR FİYATLARI NE KADARDI?



Gram altın 225 lira seviyelerinde



Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başlamasının ardından 225 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 369 lira, Cumhuriyet altını 1.508 liradan satılıyor.



Cuma ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 primle 224,3 liradan tamamladı.



Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,31 primle 225 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 369 lira, Cumhuriyet altını 1.508 liradan satılıyor. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,2920 seviyesinden alıcı buluyor.



Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 1.323,58 dolardan işlem görüyor.



Dolar yeni haftaya nasıl başladı?



Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,2920 seviyesinden alıcı buluyor. Geçen haftanın son işlem gününde 5,2568'e kadar gerileyen dolar/TL, piyasalar kapandıktan sonra 5,3115'e yükselse de günü önceki kapanışa göre 0,11 değer kaybıyla 5,2711'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 5,2920'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,45 değer kazancıyla 5,9850'den, sterlin/TL de yüzde 0,5 artışla 6,8280'den işlem görüyor.



Geçen cuma günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinin (TLTRO) muhtemel olduğu ve tartışıldığını kaydetmesiyle 1,1234 ile son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen euro/dolar paritesi, bugün yükselişle 1,1300'ün üzerinde dengelendi. Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 97,06 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, bugün yurt ocak ayı konut satışları ve aralık ayı konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,3250'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 5,25 ve 5,20'nin destek olarak izleneceğini dile getirdi.