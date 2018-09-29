Altın ve dolar kuru fiyatlarında hareketlilik var mı? 29 Eylül Çeyrek altın ve dolar kuru fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında düşüş ya da artış var mı? Döviz kuru dolar ve euro bugün ne kadar kaç TL? 29 Eylül 2018 Dolar Euro rakamları ne kadar arttı? 1 Dolar kaç TL? Çeyrek altın fiyatları kaç liradan satılıyor? Güncel döviz kurları, altın fiyatları ve borsa verileri ne durumda? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Dolar kaç lira? Euro kaç lira? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Serbest piyasa ve bankalardaki en güncel döviz verileri, serbest piyasadaki altın fiyatları, borsa hisselerine ait anlık veriler ile ilgili son dakika gelişmeleri star.com.tr adresimizden takip edebilirsiniz. Gram altın 227,9 lira, çeyrek altın 367 lira ve Cumhuriyet altını 1.523 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 227,9 lira seviyelerinde dengelendi. Bir önceki gün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 228,6 liradan tamamladı. Geçtiğimiz günlerde 6.11 seviyelerinden başlayan dolar/TL düşüşüne devam etti ve 5.95`e kadar geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıkladığı faiz kararının ardından 6.05 seviyesine kadar çekilen dolar/TL dün sabah 6.11 seviyesinden güne başladı. Dolar öğleden sonra 6 TL'ye kadar geriledi. Altın, dolar kuru ve euro fiyatlarındaki son durumu merak eden vatandaşlar yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinden bulabilirler.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın 228 lira seviyelerinde! Gram altın 227,9 lira, çeyrek altın 367 lira ve Cumhuriyet altını 1.523 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 227,9 lira seviyelerinde dengelendi.



Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 228,6 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 227,9 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 367 lira, Cumhuriyet altını da 1.523 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.182 dolardan işlem görüyor.

Altın Fiyatları - 29 Eylül 2018

Altın Alış Satış % Saat Altın (gr) 231,49 231,53 % 1,33 23:41 Bilezik (22 Ayar) 208,80 209,08 % 0,28 17:26 Altın Ons 1.192 1.192 % 0,74 23:55 Has Altın Gram 228,94 229,26 % 0,28 17:26 Altın KG-Dolar 38.113 38.121 % 0,74 23:40 Altın KG-Euro 32.821 32.836 % 0,92 17:25 Cumhuriyet Altını 1.505,00 1.525,00 % -0,59 17:25 Tam Altın 1.511,03 1.549,77 % 0,28 17:26 Yarım Altın 730,33 749,67 % 0,28 17:26 Çeyrek Altın 366,31 374,83 % 0,28 17:26

ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?



İnişli ve çıkışlı bir grafik çizen altın dün düşüş gerçekleştirdi. Dün altın fiyatlarında düşüş görülmüş bunun üzerine milyonlarca vatandaş “çeyrek altın ne kadar” sorusunu aramıştı. Altına yatırım yapacak olan vatandaşlarımız için tüm detayları haberimizde derledik.



GRAM ALTIN: Gram altın bugün, 231,93 liradan alınırken, 232,03 liradan satılıyor.



ÇEYREK ALTIN: Çeyrek, 366,31 liradan alınırken, 374,83 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN: Bu sabat itibariyle alış fiyatı 730,33 TL. Satış fiyatı ise 749,67 TL



TAM ALTIN: Cumartesi sabahı itibariyle alış fiyatı rakamı 1.051,77 TL



CUMHURİYET ALTINI: 1.505,00 TL’den alınırken, 1.525,00 TL’den satılıyor.

BUGÜN DOLAR NE KADAR VE KAÇ TL?



Döviz kuru hakkında en son gelişmeler yakından takip edilirken dolar fiyatı giderek düşüyor. Son günlerde yaşanan düşüş bugün de sürüyor.

DÖVİZ KURU SON DAKİKA GELİŞMESİ



Şu an dolar ne kadar sorusunun yanıtı ile ilgili tüm ayrıntılara, piyasalarda yaşanan iniş ve çıkış oranına, güncel fiyatlara hemen sonraki sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde 6.11 seviyelerinden başlayan dolar/TL düşüşüne devam etti ve 5.95`e kadar geriledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıkladığı faiz kararının ardından 6.05 seviyesine kadar çekilen dolar/TL dün sabah 6.11 seviyesinden güne başladı. Dolar öğleden sonra 6 TL'ye kadar geriledi.



Doların TL karşısındaki kaybı yüzde 2'ye yaklaştı ve kur 5.95'e kadar indi. Bu 15 Ağustos'tan bu yana görülen en düşük seviye oldu.



Dolar/TL şu dakikalarda 5.96 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.95 civarında seyrediyor.

DOLAR ŞU AN NE KADAR?



İnişli çıkışlı grafiğini sürdüren dolar ile ilgili vatandaşlar tarafından araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Dolar 26 Eylül Çarşamba günü 6.09 rakamlarına kadar geriledi. 29 Eylül Cumartesi ise dolar 6.5 TL 'den alınıyor.



Dolar: Bugün 6 TL'nin altını gören dolar fiyatı, şu sıralar yine 6 TL civarında seyrediyor.



Euro: Şu saatlerde alış fiyatı rakamı 7,05 TL civarında seyrediyor.

Döviz Cinsi Alış Satış % Saat ABD Doları 6,0547 6,0563 % 0,78 23:55 Euro 7,0283 7,0439 % 0,48 23:55 İngiliz Sterlini 7,8527 7,8921 % 0,24 23:41 Kanada Doları 4,6579 4,6860 % 1,53 23:41 İsviçre Frangı 6,1311 6,1681 % 0,15 23:41 Suudi Riyali 1,6066 1,6147 % 0,59 23:41 100 Japon Yeni 5,2947 5,3265 % 0,35 23:41 Avustralya Doları 4,3505 4,3724 % 0,79 23:41 Norveç Kronu 0,7390 0,7435 % 0,73 23:41 Danimarka Kronu 0,9366 0,9422 % 0,24 23:41 İsveç Kronu 0,6766 0,6807 % 0,15 23:40



ALTIN NERELERDE KULLANILIR?



Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elindedir. Gerek her ülkede kâğıt para emisyonunun güvencesi olarak, gerek milletlerarası bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem taşıyan altın, metalle çalışan zanaatçıların gözünde de değerini korumaktadır. Kuyumculukta altının genellikle gümüşlü, palladyumlu, bakırlı veya platinli alaşımları çok kullanılır.



Elektrik iletkenliği yüksek (gümüş ve bakırdan sonra) ve kolayca kimyasal tepkimeye girmeyen altın en çok elektrik ve elektronik sanayilerde bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, transistörlerin ve yarı iletken sistemlerin kaplanmasında kullanılır. Üstüne düşen kızılötesi ışınların yaklaşık yüzde 98’ini yansıtarak geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı ve sun’i uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar.

Büyük büro binalarının pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması, yalnız estetik açısından değil, bu yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alış-verişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Lal camlara parlak kırmızı rengini veren, camsı kütlenin içinde kolloidal halinde dağılmış olan çok az miktardaki altındır.Ancak insanlar çoğunlukla takı ve süs eşyası içinde kullanır.

Euro Bölgesi`nde enflasyon yüzde 2`yi aştı



Euro Bölgesi`nde enflasyon, eylül ayında enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 2`yi aştı. Euro Bölgesi'nde enflasyon, Eylül ayında enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 2'yi aştı.



Euro Bölgesi'nde Cuma günü yapılan açıklamaya göre tüketici fiyatları Eylül ayında yüzde 2.1 artarak dördüncü ayda da Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2.0'lik hedefini aştı.



Volatil gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon Ağustos'taki yüzde 1.0'dan beklenmedik şekilde yüzde 0.9'a geriledi. Beklenti yüzde 1.1 idi.



ECB, manşet enflasyonu orta vadede yüzde 2 seviyesinin hemen altında tutmayı hedefliyor.