star.com.tr 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:46 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:29

Altın, platin, kömür, demir ve elmas madenlerine sahip Güney Afrika, bu alanda yatırımlarını, 2030 yılına kadar iki katına çıkarmayı planlıyor.

Resmi verilere göre, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasına (GSYİH) katkısı 1993'te yüzde 10 iken 2020'de yüzde 4,6'ya düştü.

Maden zenginliklerini yeniden ekonomiye kazandırmak isteyen ülke, madencilik sektörünün ekonomik aktivite, istihdam oluşturma ve döviz kazançları üzerinde önemli bir pozitif etkiye sahip olduğunu da göz önünde bulunduruyor.

2018, tam da bu tezi kanıtlayan bir yıl oldu. Yıl sonuna kadar, madencilik sektörü Güney Afrika GSYİH'sinin 22,5 milyar dolarını ve tahmini 456.000 işçinin istihdamını oluşturuyordu.

ALTIN VE ELMAS DEPOSU

Güney Afrika, küresel rezervlerin ve üretimin önemli bir bölümünü oluşturan maden kaynaklarının bolluğu ile biliniyor.

Kömür, altın, platin ve elmas en önemli rezervleri olmasına rağmen, ülke aynı zamanda krom, vanadyum ve titanyum gibi diğer minerallere de ev sahipliği yapıyor.

Madencilik sektörünün doğası göz önüne alındığında, kayıplar ve ölümler, ülkenin azaltmayı taahhüt ettiği önemli bir endişe kaynaklarından biri. Buna göre, Güney Afrika madencilik sektörü, tüm piyasa oyuncularıyla sağlık ve güvenlik konularını yeniden gözden geçirerek 2021'de "sıfır zarar" taahhüdünü yeniledi.