Altın ve mineral zengini ülkeden Türkiye'ye ortaklık teklifi: Birlikte kurmayı hedefliyoruz

Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Aşrafcon Gulov, Türkiye-Tacikistan arasında 2023'te 363 milyon dolarlık bir ticaret hacminin oluştuğunu belirterek bunu 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Büyükelçi Gulov ülkesi Tacikistan'ın altın, alüminyum, diğer minerallerin çıkarılması için dost ülke Türkiye ile ortak işletmeler kurmayı hedeflediklerini belirtti.

ALTIN VE MİNERAL ZENGİNİ ÜLKEDEN TÜRKİYE'YE ORTAKLIK TEKLİFİ

Gulov, Türkiye-Tacikistan diplomatik ilişkilerinin 32. yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İki ülkenin diplomatik ilişkilerde 32 yılı geride bıraktığını hatırlatan Gulov, Türkiye'nin Tacikistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu belirterek "Bağımsızlığımızın ardından, Türkiye ile ilişkiler Tacikistan'ın dış politikasının önceliklerinden biri haline geldi ve halen çok yönlü olarak etkin şekilde gelişmeye devam etmektedir. Bu süre zarfında ikili işbirliği sayesinde önemli başarılar elde edilmiştir." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Gulov, iki ülke arasında 75'ten fazla işbirliği anlaşmasının olduğunu, 40'a yakın anlaşma taslağı üzerinde müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

İki ülkenin uluslararası arenada birbirlerinin girişimlerini ve yapıcı tutumlarını desteklediğini vurgulayan Gulov, taraflar arasındaki üst düzey ziyaretlerin yapıcı şekilde olduğunu aktardı.

Gulov, Türkiye-Tacikistan dışişleri bakanlıkları arasındaki siyasi istişarelerin ve görüşmelerin heyetler nezdinde devam ettiğini belirterek "Sürekli gerçekleşmekte olan heyet toplantılarında sorunlar ele alınmakta ve taraflarca değerlendirilmektedir. 18 Aralık 2023'te Ankara'da gerçekleşen heyetler arasındaki dönem toplantısında ikili ilişkilerin mevcut durum ve perspektifin yanı sıra güncel uluslararası ve bölgesel konular da ele alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 10 Ocak'ta Duşanbe'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Gulov, Fidan'ın Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve diğer yetkililerle verimli toplantılar gerçekleştirdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yıl Tacikistan'ı ziyaret etme planının olduğunu kaydetti.

Gulov, ülkesinin dışişleri bakanının Antalya Diplomasi Forumu'na katılmasının planlandığını söyledi.

- "HEDEFİMİZ TİCARET HACMİNİ 1 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAKTIR"

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de iki ülkenin öncelikli işbirliği gündemlerinden olduğunu vurgulayan Gulov, şöyle devam etti:

"Tacikistan istatistik verilerine göre 2023'te Tacikistan'ın Türkiye ile ticaret hacmi 363 milyon ABD dolarına denk gelmektedir. Bu rakam 2022'ye göre yüze 5 daha yüksek olsa bile yine de tatmin edici bulunmamakta. Zira her iki taraf bu rakamları daha da artırmak için yeterli potansiyele sahiptir.

Bizim hedefimiz ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmaktır. Nitekim bu girişim '2023-2025 dönemi için Tacikistan ile Türkiye arasında ticaretin 1 milyar dolara çıkarmanın yol haritasında' yer almıştır.

Ticaret hacmini bir milyar ABD dolarına çıkarmak için bankacılık alanında işbirliği genişletmek, özellikle iki ülkede karşılıklı bankalarının temsilciliklerinin açılması gerekmektedir.

Tacikistan, özellikle altın, alüminyum, diğer minerallerin çıkarılması ve pamuğun işlenmesi alanlarında dost ülke Türkiye ile ortak işletmeler kurmayı hedefliyor."

- 1 OCAK 2022'DEN BU YANA TÜRK VATANDAŞLARI TACİKİSTAN'A VİZESİZ GİRİŞ YAPABİLİYOR

Gulov, Türkiye ve Tacikistan'ın ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğunu, karşılıklı olarak kültür günlerinin iki ülkede gerçekleşmesinin kültürel bağları güçlendiren girişimlerin arasında bulunduğunu aktardı.

1996'dan bu yana Tacik öğrencilerin Türkiye'de yüksek öğretim kurumlarında eğitim gördüğünü anlatan Gulov, "Resmi istatistiklere göre şu anda Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde ekonomi, uluslararası ilişkiler, dil ve mühendislik bölümlerinde yaklaşık 900 Tacik öğrenci eğitim görmektedir. Öğrencilerimiz, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerindeki eğitim kalitesi ve hocalarla olan etkileşimlerinden memnun olduklarını dile getiriyor. Her yıl, ülkemiz için tahsis edilen burslara dayanarak, belirli sayıda öğrencimiz Türkiye'deki devlet üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görmektedir." dedi.

Tacikistan'ın "açık kapı politikası" ile 1 Ocak 2022'den itibaren Türk vatandaşlarının ülkelerine vizesiz giriş kolaylığı getirdiğini hatırlatan Gulov, bu girişimin iki ülke arasındaki turistik çekiciliğin artmasına katkıda bulunacağını vurguladı.