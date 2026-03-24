  Altın yükselişe geçti: Kilogram fiyatı 6 milyon 530 bin liraya çıktı
Ekonomi

Altın yükselişe geçti: Kilogram fiyatı 6 milyon 530 bin liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 530 bin liraya çıktı.

AA24 Mart 2026 Salı 16:33 - Güncelleme:
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 365 bin lira, en yüksek 6 milyon 710 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 6 milyon 530 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 32 milyar 215 milyon 47 bin 704,80 lira, işlem miktarı ise 4 bin 929,23 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 33 milyar 237 milyon 867 bin 443,13 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.500.000,004.665,00
En Düşük6.365.000,004.500,00
En Yüksek6.710.000,004.678,00
Kapanış6.530.000,004.577,55
Ağırlıklı Ortalama6.538.734,134.579,52
Toplam İşlem Hacmi (TL)32.215.047.704,80
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.929,23
Toplam İşlem Adedi484

