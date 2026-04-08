Ekonomi

Altın yükselişe geçti! Kilogram fiyatı 6 milyon 902 bin liradan işlem görüyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 902 bin liraya çıktı.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 17:03 - Güncelleme:
Altın yükselişe geçti! Kilogram fiyatı 6 milyon 902 bin liradan işlem görüyor
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 692 bin lira, en yüksek 6 milyon 934 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,4 artışla 6 milyon 902 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 740 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 16 milyar 974 milyon 946 bin 24,18 lira, işlem miktarı ise 2 bin 464,62 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 17 milyar 84 milyon 743 bin 115,43 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Şekerbank, Uğuras Kıymetli Madenler, Destek Yatırım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.740.000,004.686,00
En Düşük6.692.000,004.680,00
En Yüksek6.934.000,004.845,00
Kapanış6.902.000,004.752,50
Ağırlıklı Ortalama6.879.894,884.804,42
Toplam İşlem Hacmi (TL)16.974.946.024,18
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.464,62
Toplam İşlem Adedi165

