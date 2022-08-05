Altın yükselmeye devam edecek mi? Finans Uzmanı İslam Memiş'ten altın yorumu

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri, piyasalarda son durum ve altın yorumları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dün altının ons fiyatına paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 düşüşle 1.016 liradan kapattı. Gram altın yeni güne 1.038 TL seviyesinde yükselişle başladı.

Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede yatırım yapmak isteyenlerin takip etmesi gereken kısa ve uzun vadede Altın-TL bandını ve ONS altın için beklentileri açıkladı. Peki altın yükselmeye devam edecek mi? Altın düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte İslam Memiş'ten altın yorumu...

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

İslam Memiş, Altında geniş bant aralığına dikkat etmek gerektiğini açıkladı.

Altının ons fiyatında Eylül itibariyle hızlı bir toparlanma olacağını özellikle yılın son çeyreğinde 2,350 dolar seviyesine kadar gelebileceğini öngördüğünü belirtti.

Özellikle altın borcu olanların, düğün, araç ya da konut almak için altın yatırımı yapmak isteyenlerin merak ettiği detaylara değinen Memiş, gram altında Ağustosun 15'inden sonra 1000 lira seviyesinin altında alım yapılamayacağına işaret etti.

ALTIN ALINIR MI?

İslam Memiş, gram altının bu seviyenin altına düşmesi halinde alım fırsatının değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı.

Altın yorumları yatırımcılar tarafından yakından takip edilen Memiş, Ağustos ayından sonra altın fiyatlarının yükselişini sürdüreceğini ifade ederken, "Bir sonraki ataklarda altının gram fiyatının 1050,1090 ve 1200 derken yıl sonunda 1450 lira rakamlarını bekliyoruz. Gram altının TL fiyatında asıl yükseliş daha başlamadı." açıklamasında bulundu.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Memiş, yıl sonunda doların 20-21 lira olabileceğini fakat dövizin bir yatırım aracı değil, ödeme aracı olduğunu hatırlattı.

Ağutos ayında gram altında ons ve gümüşte bir miktar düşüş beklendiğini aktardı. Son bir alım şansı olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Memiş, Eylül ayında döviz ve altın fiyatlarının yükselmesini beklediklerini dile getirdi.

Memiş, tek bir enstrümana da yatırım yapılmaması gerektiğini belirtti.

Star Gazete