DEİK tarafından düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu, Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DEİK Başkanı Olpak, Senegal Ulusal İşverenler Konseyi (CNP) Başkanı Baidy Agne, Senegal Yatırım Ajansı (APIX) Başkanı Bakary Bathily ve Türk ve Senegalli iş insanlarının katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.

Olpak, burada yaptığı konuşmada, 48 Afrika ülkesinde iş konseylerinin olduğunu belirterek, 2015'te kurulan Türkiye-Senegal İş Konseyiyle iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Karşı kanat olan Dakar Sanayi ve Ticaret Odası'yla anlaşmaları olduğunu hatırlatan ve bugün de Senegal Yatırım Ajansı, Senegal Yatırımcılar Derneği ve Senegal-Türkiye İş Birliğini Güçlendirenler Derneği'yle DEİK olarak anlaşmalar imzalayacaklarını bildiren Olpak, iki ülke arasında ilk etapta 1 milyar dolarlık ticaret hedefi olduğunu aktardı.

Olpak, 2050 Senegal Ulusal Dönüşüm Planı'nı işaret ederek, "Senegal'i Afrika pazarında ve küresel ölçekte rekabetçi bir konuma çekmeyi amaçlayan bu plan çerçevesinde her iki ülkenin özel sektör firmalarının birlikte ortak projeler gerçekleştirebileceğine inanıyorum. Aynı zamanda Senegalli dostlarımızı da Türkiye'nin farklı sektörlerde sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanmak üzere ülkemizde iş yapmalarına da davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki işbirliğinin önünü açacak hususlara ilişkin bilgi veren Olpak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vize süreçlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması, gümrüklerde uzun süre ve işlemlerin hızlandırılması, önümüzü açacaktır. Bankacılık, finans çok önemli bir alan belki bir Türk bankasının da orada açılması söz konusu olabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın da takdirine arz ediyoruz. Karar alma ve süreçleri konusunda firmalarımızın bizden hızlandırılması talebi var, lojistikte konteyner taşımacılığı yapan firmalar maliyetlerin dengeli hale gelebilmesi için destek bekliyor."

- "ÜLKELERİMİZİ, EKONOMİLERİMİZİ DÖNÜŞTÜRECEK BİR İŞBİRLİĞİ KURMA İMKANIMIZ VAR"

CNP Başkanı Agne de bu forum sayesinde iki ülke arasında farklı farklı sektörlerde son derece kuvvetlendirilmiş bir iş birliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Agne, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenmesiyle beraber üretkenlik ve performans açısından çok ciddi bir sıçrama gerçekleştirebileceğini düşündüklerine vurgu yaparak şöyle devam etti:

"Bu bağlamda ülkelerimizi, ekonomilerimizi dönüştürecek bir işbirliği kurma imkanımız var. Söz konusu özel sektör işbirlikleri bağlarıyla biz tabii ki özellikle iki alanda çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Birincisi genç Senegallilerin iyi bir eğitime erişmesini kuvvetlendirmemiz lazım. Bu bağlamda Türk şirketlerinin Senegalli gençlere ciddi bir şekilde bilgi aktarımı sağlayarak, onların üretkenliğini artırabileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda genç Senegallilerin istihdam verilebilirliği artacaktır. İkinci olarak işbirliği üzerinden Senegal ve Türk ortak şirketleri kurma konusunda önemli inisiyatifler gerçekleştirebiliriz. Bu tabii ki ülkelerimiz arasındaki ihracat ve yatırım ilişkisini güçlendirecektir. Aynı zamanda ortak yatırım ve teknolojide yetkili transferi gayretlerini kuvvetlendirecektir. Türk yatırımcılara şunu ifade etmek istiyoruz, Senegal son derece cazip bir yatırımla, gerek özel sektör için, gerek kamu sektörü için burada aramızda APIX Başkanı da var. Gerçekten Senegal'in son derece kuvvetli bir iş ortamı var. Öncelikle makro ekonomi performansı son derece güçlü. Senegal'de son derece şeffaf ve iyi bir yönetişim sistemi var. Yatırımları koruyan sistemimiz var. Özel sektöre yönelik son derece önemli destekler var."

Senegalli şirketlerin Türk şirketlerle kurmak istediği işbirliğinin kazan-kazan üzerine olduğunu anlatan Agne, Türkiye son derece rekabetçi bir ekonomiye sahip olduğunu dile getirdi.

- "SENEGAL'DEKİ TÜRK YATIRIMLARININ MEVCUDİYETİ TÜRKİYE'NİN YATIRIM KUVVETİNİ ARTIRACAK"

Agne, Senegal'de Türk yatırımcıların mevcudiyeti ve Türkiye'nin yatırım kuvvetini daha da arttıracağına dikkati çekerek, Senegal'in Türk yatırımlarıyla daha cazip hale gelmesinin gerek inşaat, gaz, petrol, tarım ve sanayi gibi alanlarda Senegal'i çok daha cazip yapacağını belirtti.

Bu yatırımların Senegal'in büyüme performansını artıracağını aktaran Agne, Türk partnerlerini Senegalle güçlerini birleştirmeye davet ettiklerini ifade etti.

Agne, "Öncelikle büyük projeler hayata geçirebilirsiniz ve aynı şekilde Senegal özel sektörünü de Türk muadilleriyle işbirliğini güçlendirmeye davet ediyoruz. Çok mutlulukla şunu görüyoruz, son günlerde mevkidaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantılar son derece faydalı oldu. Pek çok sektörde halihazırda Türk ve Senegalli iş insanları zaten çalışmaya başlamış durumda. Mesela Aksa Enerji grubu bu konuda son derece değerli çabalar sarf ediyor." diye konuştu.

Senegal özel sektörünün gerçekten son derece dinamik ve farklı sektörlerde mevcudiyeti olduğunu kaydeden Agen, her zaman Türk muadilleriyle işbirliği yapmaya açık olduklarını sözlerine ekledi.