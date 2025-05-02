Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Turkuaz Medya Grubunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin "Enerji Dönüşümünde Madencilik" başlıklı Bakanlar Oturumu'nun moderatörlüğünü yaptı.

Dünyada enerjide büyük bir dönüşüm sürecinin yaşandığını belirten Bayraktar, bu sürecin kritik ve stratejik madenlere yönelik talebin kayda değer şekilde artmasına neden olduğunu ifade etti.

Bayraktar, söz konusu minerallerin temiz enerji teknolojilerinden batarya sistemlerine, elektrikli araçlardan dijital altyapıya ve sanayideki dönüşüme kadar birçok alanda vazgeçilmez nitelikte olduğuna dikkati çekerek kritik minerallerin tedarikine yönelik altyapı eksikliklerinin, finansman açığının, teknik bilgi ve iş gücündeki yetersizliklerin bu madenlere erişimi ve sürdürülebilir şekilde üretimini çok daha zorlu ve karmaşık hale getirdiğini dile getirdi.

Bugün madenciliğin sadece yer altındaki kaynakları çıkarmakla sınırlı kalmadığını aktaran Bayraktar, "Bu alan ekonomik güvenliğin, sanayileşme stratejilerinin ve bölgesel etkinliğin adeta temel yapı taşlarından biri haline geldi. Bunun ötesinde, bu kritik minerallere erişim, uluslararası ilişkilerde de belirleyici bir unsur haline geldi." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarına da değinerek şunları kaydetti:

"Milli maden şirketimiz Eti Maden, ki dünya bor rezervlerinin önemli bir bölümünü işletmekte ve bu alanda katma değerli üretimi önceliklendirmekte, önümüzdeki dönemde nadir toprak elementlerinin işlenmesinde küresel bir aktör olma yolunda hızla ilerliyor. Madencilik alanındaki bir diğer aktörümüz MTA International ise madencilikte arama, teknoloji ve uluslararası işbirliklerine dayalı yeni bir yaklaşımın temsilcisi. Bu iki şirketimizi sadece maden üretimini değil aynı zamanda sorumlu madenciliği teşvik eden, teknik kapasiteyi artıran ve uluslararası ortaklıklara açık modeller geliştiren kamusal aktörler haline getirmiş durumdayız."

Bakan Bayraktar, oturuma ilişkin değerlendirmesinde, ülkelere ve madencilik sektörlerine yatırım çekmek için siyasi irade, istikrar, destek ve kararlılığın kilit öneme sahip olduğunu belirterek "Uluslararası işbirliği de oldukça önemli ve kritik. Ne kadar zengin kaynaklara veya gelişmiş sanayiye sahip olursa olsun, hiçbir ülke küresel enerji dönüşümü taleplerini tek başına karşılayamaz. Bu nedenle her düzeyde güçlü bir işbirliği gerekmektedir. İhtiyaç duyulan yalnızca finansman veya sermaye değil, aynı zamanda kapasite geliştirme, bilgi paylaşımı ve bizi gerçek sürdürülebilir kalkınmaya taşıyacak adil, kapsayıcı ve dayanıklı uzun vadeli ortaklıklardır." ifadelerini kullandı.

- NİJER, MTA İLE ANLAŞMASINI YENİLEYECEK

Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi de son yıllarda Nijer'in doğal kaynaklarının ve zenginliğinin halka yansıması konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirterek "Daha önceki yıllarda başka birtakım ülkelerin çıkarlarına hizmet eden doğal kaynaklarımız üzerinde 2 yıldır ulusal egemenliğimizi ilan ettik. MTA ile 2020'den beri birçok projemiz var. Kendilerine birçok konuda, özellikle altın aramada ruhsat tanındı. Yaptığımız araştırmaların neredeyse sonuna geldik. Şimdi artık altın çıkarma safhasına geçeceğiz. MTA ile birlikte Nijer devleti olarak bu yılın sonunda anlaşmamızı yenileceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Madencilik konusunda Nijer'in ortaklıklarını çeşitlendirdiklerini dile getiren Abarchi, "Özellikle Türkiye ile madencilik konusunda önemli bir işbirliğimiz var. Bunu da güçlendireceğiz ve derinleştireceğiz. Yeni birtakım uygulamaların ülkemizde hayata geçirilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

- "TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİMİZİN ARTMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Boglarka Illes ise Macaristan'ın geçmişten bu yana enerji konusunda imkanlarının kısıtlı olduğunu ve bu nedenle enerjinin güvenliği ve sürdürülebilirliğini çok önemli gördüklerini ifade etti.

Bu iki alanı güçlendirmeyi arzu ettiklerini, uluslararası alanda işbirliği geliştirme ve bölgesel kalkınma programlarının içinde yer almayı çok önemli gördüklerini kaydeden Illes, "Bizim Türkiye'yle işbirliğimizin yenilenmesi, canlanması, artması çok önemli." dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı firmasının Macaristan'ın enerji firması MOL'la imtiyaz sözleşmesi imzaladığını anımsatan Illes,"Birlikte çalışarak bir ortak girişim şirketi kuracaklarını böylelikle kararlaştırdılar. Macaristan sınırları içinde petrol ve maden arama çalışmaları yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

- SUUDİ ARABİSTAN MADENCİLİKTE ÇEŞİTLENMEYE GİDİYOR

Suudi Arabistan Endüstri ve Mineral Kaynakları Bakan Yardımcısı Khalid Al Mudaifer de ülkenin ekonomik çeşitlenme hedeflerine değinerek "2030 vizyonumuz kapsamında 2018'de başlattığımız madencilik stratejisini başarıyla uyguluyoruz." dedi.

Mudaifer, Suudi Arabistan'ın yalnızca petrol ve gazla yetinemeyeceğini vurgulayarak "2018'de 3-4 olan madencilik şirketi sayısı bugün 132'ye ulaştı. Ulusal programla hem yurt içi hem yurt dışı faaliyetleri destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkenin jeolojik haritası için 1 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını kaydeden Mudaifer, "Yüzde 5'i tamamlandı. Yatırımcı güvenini artıracak rekabetçi bir madencilik yasası hazırladık." diye konuştu.

Mudaifer, Afrika, Orta Asya ve Türkiye'yi kapsayan bölgede yüksek madencilik potansiyeline rağmen yeterli gelişim sağlanamadığına dikkati çekerek "Kaynakların yüzde 30'u burada, ancak yatırım eksik. Tedarik zinciri güvenliği için daha fazla kaynak ayrılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

- SOMALİ, DOĞAL KAYNAKLARINI EKONOMİYE KAZANDIRMAYA HAZIRLANIYOR

Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, ülkesinin doğal kaynaklarını çıkarmaya hazırlandığını açıkladı.

Mohamed, Somali'nin madencilik alanında ciddi potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, doğal kaynakların aranmasına yönelik çalışmaların başladığını ve Türkiye'yle bu kapsamda anlaşma imzalandığını belirtti.

Somali hükümetinin bu alandaki hedeflerine dikkati çeken Mohamed, "Doğal kaynaklar konusunda uzun vadeli bir vizyonumuz var. En kısa sürede Somali kendi kaynaklarını çıkarmaya başlayacaktır." dedi.

- "LİBYA'YA YATIRIM YAPMAK İSTEYENLERİ SEVE SEVE AĞIRLARIZ"

Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse de Libya'da maden açısından çok zengin bölgeler bulunduğunu ve yatırım mevzuatlarının son derece esnek ve elverişli olduğunu söyledi.

Ülkesinde çeşitli madencilik programları olduğunu ve jeolojik haritaları güncellediklerini, madencilikte yatırımı çok önemsediklerini kaydeden Ebu Heyse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yabancı yatırımcıya ve bu alanda teknoloji transferine açığız. Türkiye ve kardeş devletlerle çalışabiliriz. Teknolojiye, finansmana açığız. Yatırımcılar açısından gerçek bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Libya'ya yatırım yapmak isteyen, yatırımcı heyetleri veya teknik heyetleri seve seve ağırlamak isteriz. Gelmeniz ve kendi gözlerinizle Libya'nın sunduğu fırsatları değerlendirmenizi isteriz."