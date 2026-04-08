  • Altına ''ateşkes ayarı: Gramı 6 bin 895 liradan işlem görüyor
Ekonomi

Altına ''ateşkes ayarı: Gramı 6 bin 895 liradan işlem görüyor

Orta Doğu'da ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ardından gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 895 liradan işlem görüyor.

8 Nisan 2026 Çarşamba 10:48
Dün ons fiyatındaki artışla paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,2 üstünde 6 bin 749 liradan tamamladı.

Güne pozitif başlayan gram altın saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 2,2 üstünde 6 bin 895 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 530 liradan, cumhuriyet altını 46 bin 480 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 2,3 üstünde 4 bin 814 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ardından, enerji fiyatlarına bağlı enflasyonist endişelerin azalmasıyla tahvil faizlerinde yaşanan gerileme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi altın fiyatlarını destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, Fed'in toplantı tutanaklarından gelecek mesajların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

