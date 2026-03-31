İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4841
  • EURO
    51,3325
  • ALTIN
    6602.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Altında düşü: Kilogram fiyatı 6 milyon 624 bin 899 liradan işlem görüyor
Ekonomi

Altında düşü: Kilogram fiyatı 6 milyon 624 bin 899 liradan işlem görüyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 624 bin 899 liraya indi.

AA31 Mart 2026 Salı 17:48
ABONE OL

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 454 bin lira, en yüksek 6 milyon 650 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 düşüşle 6 milyon 624 bin 899 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 637 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 276 milyon 387 bin 973,36 lira, işlem miktarı ise 2 bin 13,88 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 601 milyon 339 bin 483,88 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Şekerbank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Ankara'da korkunç kaza: Metrelerce sürüklendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.