Altında düşüş! Altının kilogram fiyatı belli oldu

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 592 bin 200 lira, en yüksek 6 milyon 730 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 düşüşle 6 milyon 592 bin 200 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 660 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 888 milyon 281 bin 640,56 lira, işlem miktarı ise 1042,76 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 892 milyon 90 bin 324,93 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Fours Kıymetli Madenler, Şems Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: