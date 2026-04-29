İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0735
  • EURO
    52,9189
  • ALTIN
    6575.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Altında düşüş! Altının kilogram fiyatı belli oldu
Ekonomi

Altında düşüş! Altının kilogram fiyatı belli oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 592 bin 200 liraya indi.

29 Nisan 2026 Çarşamba 16:41
ABONE OL

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 592 bin 200 lira, en yüksek 6 milyon 730 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 düşüşle 6 milyon 592 bin 200 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 660 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 888 milyon 281 bin 640,56 lira, işlem miktarı ise 1042,76 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 892 milyon 90 bin 324,93 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Fours Kıymetli Madenler, Şems Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.660.000,004.555,00
En Düşük6.592.200,004.530,00
En Yüksek6.730.000,004.610,00
Kapanış6.592.200,004.556,10
Ağırlıklı Ortalama6.622.483,754.562,87
Toplam İşlem Hacmi (TL)6.888.281.640,56
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.042,76
Toplam İşlem Adedi111

ÖNERİLEN VİDEO

Şehre inen domuz ortalığı birbirine kattı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.