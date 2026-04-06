  Altında düşüş devam ediyor! Kilogramı 6 milyon 770 bin liradan işlem görüyor
Ekonomi

Altında düşüş devam ediyor! Kilogramı 6 milyon 770 bin liradan işlem görüyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk gününün sonunda 6 milyon 770 bin liraya indi.

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 16:35 - Güncelleme:
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 755 bin lira, en yüksek 6 milyon 822 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 770 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 813 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 17 milyar 347 milyon 885 bin 628,34 lira, işlem miktarı ise 2 bin 564,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 17 milyar 658 milyon 696 bin 787,60 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Destek Yatırım Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.813.000,004.655,00
En Düşük6.755.000,004.610,00
En Yüksek6.822.000,004.760,00
Kapanış6.770.000,004.727,00
Ağırlıklı Ortalama6.774.669,154.710,46
Toplam İşlem Hacmi (TL)17.347.885.628,34
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.564,12
Toplam İşlem Adedi162

