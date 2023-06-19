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Ekonomi

Altında düşüş sürüyor! İşte güncel fiyatlar...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 477 bin liraya geriledi.

AA19 Haziran 2023 Pazartesi 16:48 - Güncelleme:
Altında düşüş sürüyor! İşte güncel fiyatlar...
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 477 bin lira, en yüksek 1 milyon 486 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalarak 1 milyon 477 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 650 milyon 312 bin 657,32 lira, işlem miktarı ise 1.115,23 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 875 milyon 84 bin 634,21 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGLOBAL Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.494.000,001.970,00

En Düşük1.477.000,001.935,00

En Yüksek1.486.000,001.951,00

Kapanış1.477.000,001.935,00

Ağırlıklı Ortalama1.482.458,181.941,37

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.650.312.657,32

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.115,23

Toplam İşlem Adedi36

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