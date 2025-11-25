İSTANBUL 16°C / 11°C
  Altında hareketlenme! Güne değer kazancıyla başladı
Ekonomi

Altında hareketlenme! Güne değer kazancıyla başladı

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 654 liradan işlem görüyor. Fed yetkililerinden gelen olumlu açıklamalar sonrası bankanın faiz indirimlerine gideceğine yönelik öngörülerin güçlenmesi altın fiyatlarını destekledi.

25 Kasım 2025 Salı 09:45
Altında hareketlenme! Güne değer kazancıyla başladı
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 üstünde 5 bin 634 liradan tamamladı. Güne değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 5 bin 654 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 573 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 144 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 4 bin 142 dolarda seyrediyor.

Altın ABD'de faiz kararına ilişkin beklentiler ile jeopolitik ve siyasi gelişmelerin etkisiyle hareket ediyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasına dair endişelerine değinerek, aralık ayı toplantısında faiz indirimi yapılmasını savunduğunu ifade etti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de iş gücü piyasasında ani bir bozulmanın enflasyonun alevlenmesinden daha olası ve yönetilmesinin daha zor olduğunu düşündüğünü söyledi. Daly, gelecek ay faiz oranlarının düşürülmesini desteklediğini kaydetti.

ALTINA FED DOKUNUŞU

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen olumlu açıklamalar sonrası bankanın faiz indirimlerine gideceğine yönelik öngörülerin güçlenmesi altın fiyatlarını destekledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 81'e yükseldi.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

