Altında yeni rekor gelebilir

FED'in politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı. FED'in faiz kararına ilişkin beklentilerin oldukça karmaşık olduğunu belirten Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Özellikle bankacılık sektöründe meydana gelen krizler fiyatlamada algıları bozan bir gelişme oldu. Bankacılık sektöründeki bilanço dengesizlikleri finansal piyasalarda türbülansa yol açtı. FED, bu süreçte bankalara destek olmak için bazı adımlar attı. Beklentiler dalgalanma gösterse de netice itibariyle FED, 25 baz puan faiz artırımına gitti" dedi.

"ALTINA YÖNELİŞ HIZLANDI"

Altında da bankacılık krizi sonrası bir yükseliş yaşandığını söyleyen İstanbul Beykent Üniversitesi'nden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "FED kararıyla birlikte bu yükseliş hızlanarak, güvenli liman olan altına yöneliş hızlandı. FED faizinin de tepe noktasına yakın olduğu düşünüldüğünde şu anki görünüm altını destekleyici yönde. Bu yıl içerisinde ons bazında bir rekor görmek şaşırtıcı olmaz" şeklinde konuştu.