  Altında yükseliş sürüyor: Belirsizlikler fiyatları destekliyor
Ekonomi

Altında yükseliş sürüyor: Belirsizlikler fiyatları destekliyor

Gram altın güne yükselişle başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve küresel belirsizlikler, altın fiyatlarını yukarı taşıyor. Yatırımcıların güvenli liman talebi artarken gram altın 5 bin 638 liraya yükseldi.

15 Ekim 2025 Çarşamba 09:57
Altında yükseliş sürüyor: Belirsizlikler fiyatları destekliyor
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 638 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 0,8 artışla 5 bin 570 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 5 bin 638 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 508 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 899 liradan satılıyor.

Bugün 4 bin 194 dolarla rekor seviyeyi test eden altının onsu, dünkü kapanışın yüzde 1,25 üzerinde 4 bin 193 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla artan faiz indirimi beklentileriyle, jeopolitik, ekonomik ve politik belirsizlikler altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Powell, dün Ulusal İşletme Ekonomisi Derneğinin (NABE) Philadelphia'da düzenlediği yıllık toplantısında, "Enflasyon hala yükseliyor, dolayısıyla bu durumun daha uzun süre devam etme riski var. Ancak şu anda iş gücü piyasası oldukça önemli aşağı yönlü riskler sergiliyor." dedi.

ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliklerin sürmesiyle Powell'ın açıklamaları sonrasında tahvil faizlerindeki ve dolar endeksindeki gerileme de altın fiyatlarındaki yükselişte etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 3 bin 970 doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

