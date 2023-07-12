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Ekonomi

Altının gram fiyatı 1.626 lira

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.626 lira seviyesinde işlem görüyor.

AA12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:07 - Güncelleme:
Altının gram fiyatı 1.626 lira
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Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.622 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.626 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.670 lira, Cumhuriyet altını da 10.790 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.935 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisiyle altına olan talebin arttığını söyledi.

Ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsatan analistler, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikasında etkili olacağını dile getirdi.

Analistler, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yüksek olmasına karşın açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin de önemine dikkat çekerek, bugünkü verilerin ardından Banka'nın nihai faiz oranını yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleme olasılığının da öne çıkabileceğini ifade etti.

Bugün, ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.920 doların destek, 1.940 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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