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Ekonomi

Altının gram fiyatı 505 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 504,9 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 829 lira, Cumhuriyet altını da 3.385 liradan satılıyor.

AA28 Ekim 2020 Çarşamba 10:38 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 10:38
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Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 501,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 504,9 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 829 lira, Cumhuriyet altını da 3.385 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.906 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, altının ons fiyatının ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışla dalgalı bir seyir izlediğini belirtti.

Bugün yurt içinde, yılın 4. Enflasyon Raporu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın gerçekleştireceği basın toplantısı, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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