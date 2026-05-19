Altının gram fiyatı belli oldu

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 655 liradan işlem görüyor.

AA19 Mayıs 2026 Salı 09:38 - Güncelleme:
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 bin 691 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 6 bin 655 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 960 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 650 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 540 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan saldırıyı bir süreliğine ertelediğini duyurmasına karşın, bölgedeki belirsizlikler sürüyor. Somut bir anlaşmanın henüz sağlanmaması ve petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması, enflasyon risklerinin küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerindeki baskısının sürmesine neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle piyasaların kapalı olduğuna işaret ederek, yurt dışında Avro Bölgesinde ticaret dengesi ve ABD'de bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini belirtti.

