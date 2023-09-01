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Ekonomi

Altının gramı 1.669 lira seviyesinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.669 lira seviyesinden işlem görüyor.

AA1 Eylül 2023 Cuma 10:54 - Güncelleme:
Altının gramı 1.669 lira seviyesinde
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Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1.664 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.669 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.740 liradan, Cumhuriyet altını 11.070 liradan satılıyor.

Dün, günü yüzde 0,1 azalışla 1.940 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.943 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde faiz artırmayacağına yönelik beklentilerin artmasının altına olan talebi desteklediğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, dün Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, para politikasının enflasyonu makul bir süre içinde yüzde 2'ye düşürecek kadar sıkı olduğunu kaydetti. Bostic, politika yapıcıların parasal genişlemeyi aşırı sıkılaştırmamaları için dikkatli olmaları gerektiğini de vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Enkdesi (PMI) ve ABD'de tarım dışı istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 ve 1.970 doların direnç, 1.930 ve 1.910 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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