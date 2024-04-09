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Ekonomi

Altının gramı 2 bin 430 lira

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 430 lira seviyesinde işlem görüyor.

AA9 Nisan 2024 Salı 09:54 - Güncelleme:
Altının gramı 2 bin 430 lira
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Altının gram fiyatı dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel artarken, günü önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 2 bin 405 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,8 üzerinde 2 bin 430 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 370 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 760 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 354 dolar seviyesinin test ederek rekor yenileyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 344 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini kaydetti.

Dün New York Fed'in açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi martta sabit kaldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtti.

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