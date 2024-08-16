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Ekonomi

Altının gramı 2 bin 660 lira

Altının gramı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 2 bin 660 liradan işlem görüyor.

AA16 Ağustos 2024 Cuma 09:57 - Güncelleme:
Altının gramı 2 bin 660 lira
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Dün altının ons fiyatındaki değer kazancına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,50 yükselişle 2 bin 656 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 2 bin 660 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 417 liradan ve cumhuriyet altını 17 bin 599 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 2 bin 456 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 2 bin 455 dolardan işlem görüyor.

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesi sonrası dün açıklanan perakende satış verileri de tüketici harcamalarının güçlü kaldığını ortaya koydu.

Buna göre, ABD'de perakende satışlar, temmuzda aylık yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, perakende satışlarda bu dönemde yaşanan artış Ocak 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış oldu. Öte yandan, dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları da öngörülerin altında gelirken istihdam piyasasındaki beklentiler üzerindeki soğuma endişesini yatıştırdı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi perakende satış verilerinin ardından resesyon endişelerinin hafiflemesiyle dört günlük düşüş serisini sonlandırırken, şu sıralarda yüzde 3,93'te, dolar endeksi de 102,9'da dengelendi.

Analistler, güçlü gelen perakende satışlar ile işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığının 50 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimalinin önüne geçtiğini aktardı.

Verilerin ardından ABD ekonomisindeki resesyon korkularının hafiflediğini bildiren analistler, bu durumun risk iştahını artırdığını kaydetti.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 470 seviyesinin direnç, 2 bin 420 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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