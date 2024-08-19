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Ekonomi

Altının gramı 2 bin 712 lira

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 2 bin 712 liradan işlem görüyor.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 09:43 - Güncelleme:
Altının gramı 2 bin 712 lira
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Geçen hafta cuma, altının ons fiyatı ve dolar/TL'den bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 2,23 yükselişle 2 bin 716 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,20 azalışla 2 bin 712 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 492 liradan ve cumhuriyet altını 17 bin 900 liradan satılıyor.

Cuma günü 2 bin 509,8 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı haftayı yüzde 3,2 artışla 2 bin 508,1 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,20 azalışla 2 bin 502 dolardan işlem görüyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verileri, fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ederken, resesyon endişelerinin de yatışması risk iştahını olumlu etkiledi. Bu hafta gözler ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na çevrilirken, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Fed'in eylülde faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.

Analistler, bugün ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 seviyesinin direnç, 2 bin 450 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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