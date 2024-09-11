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Ekonomi

Altının gramı 2 bin 761 lira

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 761 liradan işlem görüyor.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 09:59 - Güncelleme:
Altının gramı 2 bin 761 lira
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Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 2 bin 756 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 761 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 560 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 170 liradan satılıyor.

Dün alış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 525 dolardan işlem görüyor.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Tüketici Fiyat Endeksi'nden (TÜFE) alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, resesyon endişeleri de varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

Analistler, enflasyondaki yumuşama eğiliminin beklenenden hızlı olması durumunda eylül ayı için 50 baz puanlık bir faiz indirimine kapı aralanabileceği görüşünde.

Bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 530 ve 2 bin 550 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 480 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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