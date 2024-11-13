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Ekonomi

Altının gramı 2 bin 881 lira

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 881 liradan işlem görüyor.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 10:50 - Güncelleme:
Altının gramı 2 bin 881 lira
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Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 2 bin 871 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kazanarak 2 bin 881 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 940 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 660 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 606 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalarının ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretlerinin yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini belirterek, gözlerin ülkede bugün açıklanacak enflasyon verisine çevrildiğini kaydetti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yönetimi ile Trump arasında oluşabilecek bir anlaşmazlığın getirebileceği riskler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmasında da bu konuya ilişkin ipuçları aranmaya devam edilecek.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 13 baz puan artışla 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirerek, günü yüzde 4,44'ten tamamladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz indireceği öngörülürken, gelecek yıl yapılacak faiz indirimlerinin hızına yönelik sinyallerin de yavaş yavaş varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de TÜFE, federal bütçe dengesi, ortalama saatlik kazançlar ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 640 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 580 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

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