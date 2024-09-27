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Ekonomi

Altının gramı 2 bin 931 lira

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 931 liradan işlem görüyor.

AA27 Eylül 2024 Cuma 09:48 - Güncelleme:
Altının gramı 2 bin 931 lira
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Dün, ons fiyatının paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 2 bin 934 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 2 bin 931 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 950 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 730 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 685,6 dolarla rekor seviyeye ulaşan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 668 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin dahilinde büyümesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsüyle pozitif bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri varlığını korusa da, son dönemde açıklanan makroekonomik veriler endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.

Resesyon endişelerini hafifleten makroekonomik veriler sonrası kasım ayında Fed'in 50 baz puan indirim yapacağına yönelik beklentiler yüzde 50'ye gerilese de, güçlü kalmaya devam devam ederken sene sonuna kadar yüzde 88 ihtimalle Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksi, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, toptan eşya stokları, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 630 dolar seviyesinin destek, 2 bin 680 ve 2 bin 700 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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