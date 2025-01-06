Altının gramı 2 bin 993 lira

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 3 bin liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 993 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 780 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 2 bin 633 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde izleyeceği ticari ve ekonomik politikalara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerindeki durgunluk endişeleriyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği korumacı ticaret politikalarının enflasyonun güç kazanmasına neden olabileceği endişeleri varlığını koruyor. Söz konusu ticaret politikalarının sonuçlarına ilişkin belirsizlikler Fed'in yol haritasındaki başlıca sorun olarak dikkati çekiyor.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 600 dolar seviyesinin destek, 2 bin 650 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.