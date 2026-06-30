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Ekonomi

Altının gramı 6 bin 32 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 6 bin 32 liradan işlem görüyor.

AA30 Haziran 2026 Salı 09:58 - Güncelleme:
Altının gramı 6 bin 32 liradan işlem görüyor
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Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 6 bin 24 liradan tamamlamıştı.

Güne yatay başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6 bin 32 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 18 liradan, Cumhuriyet altını da 39 bin 978 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,2 yükselişle 4 bin 23 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki barış ikliminin kalıcılığına yönelik belirsizlik sürerken ABD ile İran'ın müzakereci tutumunu koruması varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

İran ve ABD'nin saldırıları durdurma ve görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu, toplantının bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurması varlık fiyatlamalarında öne çıktı.

Petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelerde seyretmesi mevcut enflasyonist baskıların hafiflemesine katkı sağlarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarında şahin beklentiler devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yıl bir faiz artışı yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin ekonominin gidişatına ilişkin net bilgi vermesi bekleniyor. Analistler, istihdamdaki sağlıklı seyrin ABD'de ekonomik aktivitenin gücüne işaret edeceğini belirterek, bu durumun Fed'e yönelik faiz beklentilerinde oynaklığa yol açabileceğini ifade ediyor.

Bu arada, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine ilişkin davada, Cook'un dava sürecinde görevinde kalabileceğine hükmetti. Söz konusu karar Fed'in bağımsızlığını güçlendiren bir gelişme olarak öne çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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