27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:32 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:32

Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcıyı sevindirdi. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Altın fiyatları bugün rekorla güne başladı. Uluslararası spot piyasada altının ons fiyatı 2011 yılında görülen 1.921 dolarlık tarihi zirveyi aştı ve 1.944 doları gördü. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle altının gram fiyatı yakından takip ediliyor.. İşte çeyrek altın, gram altın alış satış fiyatları...

ALTIN FİYATLARI 27 TEMMUZ 2020

Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 426 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için çeyrek altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN

22 Ayar Altının TL/Gr fiyatı

ALIŞ: 387 TL

SATIŞ: 402 TL

24 Ayar Altının TL/Gr fiyatı

ALIŞ: 425,40 TL

SATIŞ: 426,64 TL

ALTIN ONS FİYATI ANLIK

ALIŞ: 1.935,17 TL

SATIŞ: 1.935,58 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 695,90 TL

SATIŞ: 703,80 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.387,10 TL

SATIŞ: 1.405,70 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.774,10 TL

SATIŞ: 2.799,00 TL

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

İç piyasada altını etkileyen en önemli unsurlardan olan dolar kuru uzun süredir 6.85 TL seviyesinde sabit durumda. Ancak ABD'de artan corona virüsü vakaları ikinci dalga endişelerini de beraberinde getiriyor. Bu gibi durumlarda yatırımcıların güvenli liman olarak sığındıkları altında ons fiyatı da yükselmeye devam ediyor.