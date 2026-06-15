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  • Altının kilogram fiyatı 6 milyon 549 bin 999 liraya yükseldi
Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 549 bin 999 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 549 bin 999 liraya çıktı.

AA15 Haziran 2026 Pazartesi 16:55 - Güncelleme:
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 549 bin 999 liraya yükseldi
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Altın piyasasında en düşük 6 milyon 270 bin lira, en yüksek 6 milyon 549 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 4,3 artışla 6 milyon 549 bin 999 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 6 milyon 277 bin 300 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 23 milyon 553 bin 425,06 lira, işlem miktarı ise 1.708,30 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 88 milyon 489 bin 465,37 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.277.300,004.219,70
En Düşük6.270.000,004.210,00
En Yüksek6.549.999,004.390,00
Kapanış6.549.999,004.302,10
Ağırlıklı Ortalama6.451.235,214.354,65
Toplam İşlem Hacmi (TL)11.023.553.425,06
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.708,30
Toplam İşlem Adedi208

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