İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2026 Cuma / 20 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,0909
  • EURO
    53,3085
  • ALTIN
    6470.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Altının kilogram fiyatı 6 milyon 580 bin liraya geriledi
Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 580 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 580 bin liraya indi.

AA5 Haziran 2026 Cuma 16:37 - Güncelleme:
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 580 bin liraya geriledi
ABONE OL

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 580 bin lira, en yüksek 6 milyon 690 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 düşüşle 6 milyon 580 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 665 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 476 milyon 509 bin 397,52 lira, işlem miktarı ise 831,15 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 34 milyon 451 bin 660,09 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Gülkay Döviz Yetkili Müessese ile Şekerbank olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.665.000,004.520,00
En Düşük6.580.000,004.418,00
En Yüksek6.690.000,004.482,00
Kapanış6.580.000,004.456,00
Ağırlıklı Ortalama6.614.162,664.458,72
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.476.509.397,52
Toplam İşlem Miktarı (Kg)831,15
Toplam İşlem Adedi56

ÖNERİLEN VİDEO

Elazığ'da karga paniği: Kaçarken taklalar attı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.