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Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 615 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 615 bin liraya indi.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 17:00 - Güncelleme:
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 615 bin liraya geriledi
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Altın piyasasında en düşük 6 milyon 580 bin lira, en yüksek 6 milyon 669 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1 düşüşle 6 milyon 615 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 680 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 489 milyon 950 bin 708,88 lira, işlem miktarı ise 527,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 681 milyon 370 bin 807,67 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Katılım Bankası, Garanti BBVA, Dünya Katılım Bankası ile Sura Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.680.000,004.526,80
En Düşük6.580.000,004.464,00
En Yüksek6.669.200,004.525,00
Kapanış6.615.000,004.473,10
Ağırlıklı Ortalama6.608.755,844.494,92
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.489.950.708,88
Toplam İşlem Miktarı (Kg)527,35
Toplam İşlem Adedi86

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