  • Altının kilogram fiyatı 6 milyon 637 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 637 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 637 bin liraya çıktı.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 16:55 - Güncelleme:
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 417 bin lira, en yüksek 7 milyon 119 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 6 milyon 637 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 6 milyon 534 bin 999 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 21 milyar 955 milyon 610 bin 516,42 lira, işlem miktarı ise 3 bin 329,50 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 23 milyar 464 milyon 885 bin 549,62 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Anadolubank, Türkiye Finans Katılım Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.534.999,004.575,00
En Düşük6.417.000,004.535,00
En Yüksek7.119.000,004.670,00
Kapanış6.637.000,004.650,00
Ağırlıklı Ortalama6.607.890,904.620,85
Toplam İşlem Hacmi (TL)21.955.610.516,42
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.329,50
Toplam İşlem Adedi169

Sabıkalı eşek dehşeti yaşattı: 5 yaşındaki çocuğu tekmeleyerek ısırdı

