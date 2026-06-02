2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 680 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 680 bin liraya çıktı.

AA2 Haziran 2026 Salı 16:55 - Güncelleme:
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 650 bin lira, en yüksek 6 milyon 724 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 6 milyon 680 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 648 bin 600 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 999 milyon 314 bin 226,51 lira, işlem miktarı ise 1199,36 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 110 milyon 31 bin 598,31 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Ahlatcı Metal Rafineri olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.648.600,004.479,00
En Düşük6.650.000,004.526,80
En Yüksek6.724.000,004.535,00
Kapanış6.680.000,004.526,80
Ağırlıklı Ortalama6.686.492,924.533,61
Toplam İşlem Hacmi (TL)7.999.314.226,51
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.199,36
Toplam İşlem Adedi60


