14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 860 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 860 bin liraya çıktı.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 16:39
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 810 bin lira, en yüksek 6 milyon 876 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 6 milyon 860 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 828 bin 400 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 794 milyon 910 bin 375,55 lira, işlem miktarı ise 1431,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 152 milyon 182 bin 642,41 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.828.400,004.699,00
En Düşük6.810.000,004.649,95
En Yüksek6.876.600,004.710,00
Kapanış6.860.000,004.704,80
Ağırlıklı Ortalama6.854.429,244.689,64
Toplam İşlem Hacmi (TL)9.794.910.375,55
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.431,12
Toplam İşlem Adedi105

