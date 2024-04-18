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Ekonomi

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 605 bin liraya geriledi.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 16:58 - Güncelleme:
Altının kilogram fiyatı geriledi
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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 600 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 622 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,8 azalışla 2 milyon 605 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 625 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 133 milyon 335 bin 550,13 lira, işlem miktarı ise 1.978,06 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 5 milyar 205 milyon 126 bin 530,63 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.625.000,002.400,60

En Düşük2.600.000,002.360,00

En Yüksek2.622.999,002.504,85

Kapanış2.605.000,002.503,00

Ağırlıklı Ortalama2.614.148,792.470,66

Toplam İşlem Hacmi (TL)5.133.335.550,13

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.978,06

Toplam İşlem Adedi66

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