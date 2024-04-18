Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 600 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 622 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,8 azalışla 2 milyon 605 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 625 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 133 milyon 335 bin 550,13 lira, işlem miktarı ise 1.978,06 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 5 milyar 205 milyon 126 bin 530,63 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: