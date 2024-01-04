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Ekonomi

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 53 bin 497 liraya çıktı.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 17:04 - Güncelleme:
Altının kilogram fiyatı yükseldi
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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 53 bin lira, en yüksek 2 milyon 100 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 53 bin 497 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 48 bin 700 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 4 milyar 51 milyon 569 bin 606,66 lira, işlem miktarı ise 2.015,87 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar INTL HRM Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Gram Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER ŞÖYLE:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.048.700,002.138,30

En Düşük2.053.000,002.025,00

En Yüksek2.100.000,002.148,05

Kapanış2.053.497,002.037,70

Ağırlıklı Ortalama2.074.324,952.067,49

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.051.569.606,66

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.015,78

Toplam İşlem Adedi75

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