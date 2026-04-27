Altının kilogram fiyatı yükselişte

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 797 bin 400 lira, en yüksek 6 milyon 851 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda önceki kapanışının hemen üzerinde 6 milyon 800 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 797 bin 300 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 696 milyon 283 bin 594,18 lira, işlem miktarı ise 1869,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 12 milyar 733 milyon 976 bin 668,33 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Zirve Değerli Madenler, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler ile Anadolubank olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: