Altının kilogramı 1 milyon 706 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 637 bin lira, en yüksek 1 milyon 710 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1 milyon 706 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 702 milyon 467 bin 152,77 lira, işlem miktarı ise 1.623,84 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 703 milyon 834 bin 281 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye İş Bankası, Zirve Değerli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi , İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|1.706.815,00
|1.885,00
|En Düşük
|1.637.000,00
|1.890,00
|En Yüksek
|1.710.000,00
|1.961,50
|Kapanış
|1.706.500,00
|1.955,00
|Ağırlıklı Ortalama
|1.645.230,70
|1.922,84
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|2.702.467.152,77
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.623,84
|Toplam İşlem Adedi
|53