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Ekonomi

Altının kilogramı 1 milyon 706 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 706 bin 500 liraya geriledi.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 17:28 - Güncelleme:
Altının kilogramı 1 milyon 706 bin 500 liraya geriledi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 637 bin lira, en yüksek 1 milyon 710 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen altında 1 milyon 706 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 702 milyon 467 bin 152,77 lira, işlem miktarı ise 1.623,84 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 703 milyon 834 bin 281 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye İş Bankası, Zirve Değerli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi , İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ve Demas Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.706.815,001.885,00

En Düşük1.637.000,001.890,00

En Yüksek1.710.000,001.961,50

Kapanış1.706.500,001.955,00

Ağırlıklı Ortalama1.645.230,701.922,84

Toplam İşlem Hacmi (TL)2.702.467.152,77

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.623,84

Toplam İşlem Adedi53

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