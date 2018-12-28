Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Altının kilogramı 215 bin 900 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 215 bin 900 liraya geriledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Altın piyasasında, en düşük 215 bin 900 lira, en yüksek 217 bin 650 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 215 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 326 milyon 56 bin 478,08 lira, işlem miktarı ise 1.505 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 326 milyon 230 bin 805,13 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
New York´taki trafo patlaması şehrin sakinlerine korku dolu bir gece yaşattı

New York´taki trafo patlaması şehrin sakinlerine korku dolu bir gece yaşattı

2019 Ankara hac kura çekiliş sonuçları sıralı yedek tam liste isim isim

2019 Ankara hac kura çekiliş sonuçları sıralı yedek tam liste isim isim

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA