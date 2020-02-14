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Ekonomi

Altının kilogramı 306 bin 750 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 306 bin 750 liraya yükseldi.

AA14 Şubat 2020 Cuma17:07 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 17:07

Altın piyasasında, en düşük 306 bin 200 lira, en yüksek 306 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 306 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 445 milyon 205 bin 529,91 lira, işlem miktarı ise 1.462,56 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 447 milyon 524 bin 21,01 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Özak Kıymetli Madenler Ticaret ve Rona Döviz şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 306.700,001.575,05
En Düşük 306.200,001.572,90
En Yüksek306.900,001.577,70
Kapanış306.750,001.575,55
Ağırlıklı Ortalama 306.635,451.575,43
Toplam İşlem Hacmi (TL)445.205.529,91
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.462,56
Toplam İşlem Adedi48

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