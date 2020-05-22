İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8178
  • EURO
    7,4286
  • ALTIN
    380.619
  • BIST100
    102615
Ekonomi

Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi.

AA22 Mayıs 2020 Cuma 17:07 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 17:07
ABONE OL

Altın piyasasında, en düşük 376 bin 700 lira, en yüksek 380 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 380 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 930 milyon 246 bin 784,95 lira, işlem miktarı ise 2.487,88 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 949 milyon 765 bin 905,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat, İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER ŞÖYLE:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 380.300,001.735,00
En Düşük 376.700,001.690,00
En Yüksek380.600,001.741,00
Kapanış380.500,001.735,00
Ağırlıklı Ortalama 379.423,451.736,08
Toplam İşlem Hacmi (TL)930.246.784,95
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.487,88
Toplam İşlem Adedi56

Görüntüleri Libya ordusu paylaştı! Rus Pantsir'i manevra yaparken vuruldu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.