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Ekonomi

Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 383 bin liraya geriledi.

AA12 Mayıs 2020 Salı 16:46 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 16:46
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Altın piyasasında, en düşük 382 bin 500 lira, en yüksek 388 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,22 azalışla 383 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 249 milyon 435 bin 152,77 lira, işlem miktarı ise 3.282,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 256 milyon 210 bin 273,41 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLERE İLİŞKİN VERİLER ŞÖYLE:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 387.750,001.701,00
En Düşük 382.500,001.703,30
En Yüksek388.000,001.709,00
Kapanış383.000,001.706,50
Ağırlıklı Ortalama 385.288,051.703,67
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.249.435.152,77
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.282,93
Toplam İşlem Adedi72

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