  • Amasra Limanı'na turist akını! Kruvaziyerle 942 yolcu daha geldi
Amasra Limanı'na turist akını! Kruvaziyerle 942 yolcu daha geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Astoria Grande adlı kruvaziyer, 942 yolcu ve 364 kişilik mürettebatıyla Bartın'ın Amasra ilçesine ulaştı. 2022'den bu yana 92'nci seferini tamamlayan dev gemi, bugüne kadar toplam 77 bin 589 turisti Amasra'ya taşıdı.

27 Mart 2026 Cuma 12:50
Bartın'ın turizm cenneti Amasra, kruvaziyer turizminde dikkat çekici bir ivme yakaladı. Soçi-Amasra hattında düzenli seferler gerçekleştiren Astoria Grande gemisi, her gelişinde yüzlerce turisti tarihi ilçeyle buluşturarak bölge ekonomisine önemli katkı sağladı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın tarihi geçmişi ve doğasıyla ünlü turizm merkezi Amasra'ya 942 yolcu ve 364 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki, 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana ilçeye 92'nci seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

TURİSTLER AMASRA KALESİ VE SAFRANBOLU'YA AKIN ETTİ

Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Yolcuların bir kısmı ise tur otobüsleriyle Bartın şehir merkezi ve Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine gitti.

2022'DEN BU YANA 77 BİN 589 TURİST AMASRA'YA TAŞINDI

Amasra'ya geçen yıl 40 sefer yapan, 2022'den bu yana toplam 77 bin 589 turisti ilçeye taşıyan geminin akşam saatlerinde Soçi'ye hareket edeceği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Elazığ'da korkutan deprem: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
