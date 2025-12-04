Amasra'ya turist akını: Kruvaziyerle 621 yolcu geldi

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra'ya 621 yolcu ve 436 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana ilçeye 89. seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Yolcuların bir kısmı tur otobüsleriyle Bartın şehir merkezi ve Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'ya bu yıl 39. seferini yapan ve 2022'den bu yana 75 bin 217 yolcu getiren geminin akşam saatlerinde Soçi'ye hareket edeceği öğrenildi.