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Ekonomi

Amazon'dan yapay zeka adımı! 4 milyar dolar yatırım yapılacak

ABD'li e-ticaret devi Amazon, yapay zeka şirketi Anthropic'e 4 milyar dolar daha yatırım yapacağını duyurdu.

AA22 Kasım 2024 Cuma 19:36 - Güncelleme:
Amazon'dan yapay zeka adımı! 4 milyar dolar yatırım yapılacak
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Şirketten yapılan açıklamada, Amazon ve Anthropic'in stratejik iş birliğini derinleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Amazon'un Anthropic'e 4 milyar dolar daha yatırım yapacağı bildirildi.

AWS TRAİNİUM VE INFERENTİA ÇİPLERİNİ KULLANILACAK

Anthropic'in birincil bulut sağlayıcısı olan Amazon Web Services'in (AWS) artık birincil eğitim ortağı da olacağı belirtilen açıklamada, gelecekteki temel modellerini eğitmek ve uygulamaya koymak için "AWS Trainium ve Inferentia" çiplerini kullanacağı kaydedildi.

Amazon, ilk kez Eylül 2023'te eski OpenAI yöneticileri tarafından kurulan yapay zeka girişimi Anthropic'e 1,25 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı.

MART AYINDA YATIRIM YAPILMIŞTI

E-ticaret devi, mart ayında da 2,75 milyar dolar daha yatırım yaparak Anthropic'teki toplam yatırımını 4 milyar dolara çıkarmıştı.

Yeni finansmanla Amazon'un Anthropic'e yaptığı toplam yatırım tutarı 8 milyar dolara çıktı.

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