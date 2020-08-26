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Ekonomi

Amazonun sahibi ve dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos'un servetindeki artış dudak uçuklattı

Amazon'un sahibi ve dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos'un serveti, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisi sırasında 200 milyar dolara yaklaşarak dudak uçuklattı.

star.com.tr26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:15 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:26
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Koronavirüs salgını sırasında Amazon hisselerinin yükselişi patronu Jeff Bezos'u her hafta zenginleştiriyor. Bezos şu anda, '200 milyar dolar değerinde serveti olan ilk adam' unvanına hiç olmadığı kadar yakın.

Amazon hisseleri Salı günü yaklaşık yüzde 1,2 artışla hisse başına 3,346 dolardan kapandı ve saatler sonra yükselmeye devam etti. Bu yeniden yükseliş, Bezos'un servetini tekrar artırdı. Sahip olduğu yüzde 11 hisseden yaklaşık 2,2 milyar dolar kazandı ve Forbes'in hesaplamalarına göre şu anda servetinin net değeri 199,7 milyar dolarlık rekor seviyede.

Zaten gezegendeki en zengin adam olan Bezos, son aylarda neredeyse her hafta kendi rekorunu kırıyor. Geçen hafta cebinde yaklaşık 2 milyar dolar daha az para olan Bezos, Forbes'in kırk yıl önce başladığı milyarderleri izleme tarihi boyunca kayda aldığı en yüksek net servet değerine ulaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina altındaki dünyada, insanlar temel ihtiyaçları için e-ticaret yolunu kullanmak zorunda kaldı. Bu nedenle pandemi süreci, e-ticaret ve bilişim devlerinin 'altın çağı' haline geldi.

Amazon kısa süre önce ikinci çeyrek sonuçlarını sunarak, şirketin bu dönemde neredeyse 89 milyar dolar kazandığını açıkladı.

Bezos, salgın sırasında servetinin katlayan tek milyarder değil. ABD Politika Çalışmaları Enstitüsü (IPS) tarafından yapılan yakın tarihli bir araştırmaya göre, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett ve Elon Musk dahil en zengin 12 Amerikalının, toplamda servetleri yüzde 40 artarak, 1 trilyon dolara ulaştı.

star.com.tr

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