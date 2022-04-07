Ambargolar sonrası ABD köşeye sıkıştı! 'Hazar' çıkmazı

Küresel istihbarat yayın organı Intelligence Online'in haberine göre, ABD'nin en büyük ikinci enerji firması Chevron, yüzde 15'lik paya sahip olduğu dünyanın en büyük petrol yatırımlarından Hazar Denizi Petrol Boru Hattı Projesi Konsorsiyomu'nda Rus petrol ve enerji firmalarıyla baş başa kaldı.

ENDİŞEYLE TAKİP EDİYOR

Günlük 1.2 milyon varil petrol akışı sağlayan büyük projenin çalışır olabilmesi için Chevron'un projede olması gerekiyor. Beyaz Saray'ın, ABD'nin en büyük ikinci enerji firmasının Hazar petrolündeki ortaklığı için nasıl bir karar alacağı ise büyük bir merakla bekleniyor. Söz konusu haberde, ABD'de ExxonMobil'in ardından en büyük petrol ve enerji firması olan ve 180 ülkedeki varlığıyla aynı zamanda dünyanın en büyük çokuluslu firmaları arasında bulunan Chevron'in, ABD'nin Rusya'nın petrol ve doğalgaz endüstrilerine uyguladığı ağır yaptırımları büyük bir endişeyle takip ettiğine vurgu yapıldı.

%24 İLE EN BÜYÜK PAYA SAHİP

Yayın organı Hazar Denizi'ndeki petrolün Rusya'ya ve buradan da Batı dünyasına çıkışını sağlayan proje kapsamında Rusya'nın petrol devleri Lukoil Grubu ve Rosneft Şirketi'nin yanı sıra yüzde 24 ile en büyük paya sahip olan Rus Transneft petrol / doğalgaz boru hattı inşa firmasının da olduğunun altını çizdi.

BEYAZ SARAY'IN KARARI BEKLENİYOR

Toplamda 1510 kilometre uzunluğunda petrol boru hattına sahip olan, günlük 1.2 milyon varil petrol akışıyla dünya petrol talebinin yüzde 1.2'sini karşılayan dev enerji yatırımına ilişkin yayın organı projenin operasyonel kabiliyetinin devam edebilmesi için Chevron'un istese de istemese de Rus devleti ve devlete bağlı Rus enerji firmaları ile ortak çalışmak zorunda kaldığını vurguladı. Söz konusu haberde Beyaz Saray'ın, ABD'nin en büyük ikinci enerji firmasının Hazar petrolündeki ortaklığı için nasıl bir karar alacağının ise büyük bir merakla beklendiği ifade edildi.