Ambargoyu kendileri deldi: Rusya'dan uranyum alıyorlar

AB, Rus petrolüne yaptırım uygularken birliğin lokomotif ülkesi Fransa, Moskova'yla enerji işbirliğine devam ediyor. Greenpeace, Dunkirk limanına Rusya'dan gelen düzinelerce zenginleştirilmiş uranyum varili buldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Rusya'ya güvenlik garantisi verilmesi gerektiğini söyledi.

Hafta sonu Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat uygulamasını kabul eden Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkelerinden Fransa'nın Rusya ile enerji alanında işbirliğine devam ettiği ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Fransa'nın Rusya ile enerji alanında ticarete devam ettiği ortaya çıktı. Gazeteler bu gelişmeyi 'Fransa yakalandı' başlığı ile duyurdu. Çevre örgütü Greenpeace, Avrupa ülkelerinin, nükleer santrallerinin çalışmasını devam ettirmek adına Rusya'dan Uranyum ithalatına devam ettiğini belgeledi. Greenpeace, Rusya'dan Fransa'nın kuzeyindeki Dunkirk limanına gelen hem ham hem de zenginleştirilmiş düzinelerce varil uranyum bulunduğunu açıkladı. Çevreci örgüt, Avrupa ülkelerinin bu ticarete devam etmelerini 'skandal' olarak nitelendirdi. Her yıl AB ülkelerini Rusya'dan 200 milyon avro değerinde uranyum olduğu değerlendiriliyor. AB, Rus uranyumuna ilişkin herhangi bir karar almış değil. Özellikle, Birlik'in Doğu Avrupa üyesi ülkelerinin, nükleer tesisleri Rus teknolojisiyle inşa edildiği için Moskova'ya bağımlı olduğu biliniyor.